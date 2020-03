Riparazione urgente sulla condotta, niente acqua in alcune vie di Cepagatti

Niente acqua potabile in alcune vie a Cepagatti per un intervento di riparazione urgente sulla condotta.

A farlo sapere è l'Aca che comunica come l'interruzione dell'erogazione idrica ci sarà venerdì 6 marzo.

I rubinetti resteranno a secco dalle ore 8 alle 13 di venerdì 6 marzo nelle seguenti vie: