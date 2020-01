L'assessore Verì visita il distretto sanitario di Cepagatti, a breve i lavori di manutenzione

L'assessore Nicoletta Verì visita il distretto sanitario di Cepagatti, in quanto a breve verranno avviati dalla Asl i lavori di manutenzione e messa in sicurezza. Inoltre si provvederà a rifare il tetto. Il punto della situazione è stato fatto dall'assessore regionale alla Salute insieme al consigliere regionale Vincenzo D'Incecco e al direttore generale della Asl Antonio Caponetti.

L'esponente della giunta Marsilio, oltre a parlare delle opere infrastrutturali da eseguire, ha avuto anche un confronto sul potenziamento dei servizi: si riqualificheranno i locali del secondo piano, danneggiati da infiltrazioni, e si miglioreranno i parcheggi e gli accessi.

"Il tutto - ha detto l'assessore Nicoletta Verì - per rendere più confortevoli gli spazi del distretto in tempi brevi. Intanto saranno implementate le ore di specialistica su oculistica, ginecologia e urologia, in attesa di procedere a un più puntuale confronto con i Comuni per una nuova ripartizione dei servizi all'utenza nelle diverse sedi".