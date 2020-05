Nicoletta Di Nisio incontra le associazioni che si occupano di disabilità al tempo del Covid 19. La riunione si è tenuta ieri, 12 maggio, in videoconferenza e ha visto la partecipazione di oltre 10 onlus che si occupano di invalidi civili e del lavoro, non vedenti, sordomuti, soggetti con problematiche di salute mentale e disabilità intellettiva.

L’incontro è stato seguito anche da Maria Rita Carota, presidente della commissione Politiche sociali. Ecco cosa ha dichiarato l’assessore Di Nisio:

“Ho convocato questo incontro per esaminare la situazione in atto, con particolare attenzione alle problematiche riguardanti l’obbligo scolastico. Ho chiesto di ricevere suggerimenti e proposte per quanto riguarda la fase 2 dopo il 18 maggio. L’incontro e la discussione effettuata è stata sicuramente proficua. Adesso, come Comune, abbiamo tutte le informazioni, la conoscenza delle difficoltà e le aspettative che hanno voluto rappresentarci. Sarà ora nostro compito dare risposte nell’immediato”.