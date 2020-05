Nocciano festeggia la guarigione dal Covid-19 dopo 2 mesi dell'anestesista Angelucci

Nocciano festeggia la guarigione di Nicola Angelucci, anestesista della Asl di Chieti, che ha superato l'infezione da Covid-19 (Coronavirus) dopo 2 mesi di cure.

Il sindaco Lorenzo Mucci e l'intera amministrazione comunale hanno "esultato" per il ritorno a casa del loro concittadino.

"Con immensa gioia condividiamo con la cittadinanza questo messaggio del nostro concittadino Dr. Nicola Angelucci", si legge in una condivisione sulla pagina Facebook del Comune, "condivido con te la gioia di essere ufficialmente Guarito. Ora lungo periodo di Riabilitazione (avrò perso oltre 10 chili) ma la guerra, con diverse e terribili battaglie, grazie a Dio è stata vinta... Guaritoooo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Una notizia che ci dona gioia e soprattutto ottimismo per affrontare insieme l'ultimo grande sforzo", dice il primo cittadino, "Nicola con la sua tenacia e voglia di vivere ha mostrato a tutti che la sfida al Coronavirus può essere vinta. Quindi ancora massima attenzione. Libertà e responsabilità devono essere le parole d'ordine di questa Fase 2. Usciamo se necessario, urgente o per lavoro e ricordiamoci mascherina, distanza interpersonale, guanti e pulizia delle mani per tutti e ovunque".