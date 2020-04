Il Comune precisa: “Nessuna riapertura degli asili nido, è una fake news”

Il Comune di Pescara interviene sulla presunta riapertura degli asili nido nell’immediato e precisa che la notizia è "del tutto priva di fondamento":

"L’opinione pubblica e le famiglie pescaresi - si legge in una nota - possono essere indotte in errore da questa fake news, ingenerando aspettative o preoccupazioni. Non c’è alcuna disposizione in tal senso né potrebbe esserci in considerazione dei provvedimenti adottati su scala nazionale. Nel caso di un mutato quadro normativo e/o legislativo, il Comune si farà parte diligente per quanto di sua competenza, informandone parimenti gli organi di informazione e quindi le famiglie".