Tutti negativi i tamponi agli anziani della casa di riposo di Pescara trasferiti all'hotel Plaza

Sono tutti negativi i tamponi degli anziani ospiti della casa di riposo in via del Santuario, gestita dalle suore della Misericordia di Verona, che erano stati trasferiti all'hotel Plaza di Pescara. Si tratta degli ospiti che risultavano negativi al primo tampone effettuato quando sono stati accertati i casi di positività fra il personale e gli anziani nella struttura. A titolo precauzionale, in dieci erano stati spostati nella struttura alberghiera ed ora, dopo il terzo tampone, sono risultati ancora negativi.

Il presidente del comitato di Spoltore della croce rossa Parisi:

"Questa è una bella notizia soprattutto per queste persone che erano state trasferite dalla casa di riposo dove proprio in queste ore stiamo facendo i tamponi alle altre ospiti rimaste nella sede di via del Santuario per sapere se si sono negativizzate, come ci auguriamo"

Emilio Schirato, titolare dell'hotel e presidente di Federalberghi Pescara, ha ricordato che si tratta della prima struttura no Covid in Regione, ed ora servirà firmare una convenzione con la Croce Rossa perchè si sta utilizzando quella del post terremoto 2016. Ricordiamo che dai primi tamponi erano risultati positivi 23 ospiti su 50.