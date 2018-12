Natale, vetrine a tema ed originali per due negozi di biciclette in città

Due vetrine originali, a tema natalizio, allestite da altrettanti negozi di biciclette ed accessori a Pescara. Si tratta del negozio "Il biciclettaio" di via Gramsci, che ha creato una composizione di borracce illuminate a forma di albero di natale in collaborazione con "Borracce di poesi", il progetto che unisce cultura e mobilità sostenibile.

L'altro negozio è di Alessandro De Acetis in via D'Avalos, "Lumiko bik" dove in vetrina troviamo una composizione di cerchioni, palline di natale e luci che anche in questo caso compongono un albero natalizio davvero insolito.