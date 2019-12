Natale con il Titanic a Pescara e l'albero - iceberg a Lanciano: scoppia l'ironia sul web - FOTO

Natale all'insegna del Titanic a Pescara e dell'albero - iceberg a Lanciano. Non è sfuggita al popolo del web ed in particolare dei social la curiosa e casuale coincidenza riguardante le due installazioni che per tutto il periodo natalizio animeranno le piazze centrali del capoluogo pescarese e della città frentana.

Se, infatti, in piazza Salotto da tre giorni è stata ufficialmente accesa ed inaugurata l'imponente ricostruzione del transatlantico più famoso del mondo nell'ambito dell'iniziativa Luci d'Artista, a Lanciano in piazza Plebiscito arriverà dal 7 dicembre la struttura artistica multisensoriale che sostituirà il classico albero di Natale.

Nel giro di poche ore l'accostamento delle due immagini è diventato realtà, con commenti più o meno ironici, divertenti e taglienti riguardanti un fantasioso e disastroso incontro fra il Titanic e l'iceberg.

In realtà, le due installazioni sono profondamente diverse: se in fatti la nave in piazza Salotto rappresenta la punta di diamante dell'iniziativa promossa dalla Camera di Commercio e dal Comune per il quarto anno consecutivo, con l'accensione nelle strade del centro delle suggestive luminarie artistiche, l'albero - iceberg di Lanciano si chiama #GoOn ed è il progetto che ha vinto il concorso per le idee ecosostenibili alternative al classico albero di Natale. Prodotto con materiali completamente riciclati ed ecosostenibili, presenta uno spazio vuoto al centro che per gli ideatori rappresenta proprio l'albero e la sua assenza.