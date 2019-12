Torna Natale... e torna lo striscione per i figli di genitori separati [FOTO]

Torna Natale, e torna come sempre anche lo striscione per i figli di genitori separati che viene affisso in occasione della vigilia a Pescara lungo l'asse attrezzato, all'altezza dello svincolo per Piazza Italia, con l'obiettivo di sensibilizzare le persone su questo piccolo grande dramma delle famiglie di oggi.

Lo striscione, come ormai da "triste" tradizione, è stato posizionato sullo stesso punto in cui è apparso negli ultimi 5 anni. L'iniziativa viene evidenziata dal consigliere comunale di Montesilvano Marco Forconi.

Ecco cosa recita la scritta: