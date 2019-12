VIDEO | Il Natale è alle porte, come si stanno preparando i pescaresi?

Il Natale è alle porte, ma come si stanno preparando i pescaresi per questa ricorrenza? Abbiamo intervistato nel centro della città molti di loro, che hanno ribadito sicuramente la tendenza a trascorrere il giorno del 25 dicembre in famiglia e con gli amici più stretti.

I menu del pranzo più atteso dell'anno sono già pronti e rispecchiano assolutamente la tradizione: brodo natalizio, lasagne, cardone, agnello, dolci tipici e tanto buon vino per un brindisi condiviso con i propri cari.

I regali? Quest'anno i pescaresi si limiteranno a comprarli per le persone più strette, e le scelte ricadranno su cose utili, magari acquistate on line, e non sul superfluo. Quello che manca, ci dicono, è forse un po' di tranquillità che a volte impedisce di sentire appieno lo spirito del Natale.