Natale 2018, anche a Pescara Poste Italiane raccoglie le letterine per Babbo Natale

Si rinnova anche quest'anno il tradizionale appuntamento che unisce i bambini delle scuole primarie di Pescara e Poste Italiane. Ieri infatti, 50 alunni delle classi seconde A, B e C della scuola primaria “Ignazio Silone” hanno imbucato le loro letterine di Natale da spedire a Santa Claus, in una speciale cassetta allestita nella sede delle poste di Corso Vittorio Emanuele.

Ad accompagnare i piccoli le loro maestre. I bimbi hanno anche letto i desideri scritti nelle letterine chiedendo spesso non solo regali materiali ma anche serenità, unione e felicità per i propri cari. Ora le letterine saranno raccolte dai "Postini di Babbo Natale" mentre per i 50 bambini ci sarà una risposta personalizzata firmata da Babbo Natale con l'invito a scaricare un'app natalizia e le istruzioni al gioco, oltre ad alcuni stickers natalizi.

Poste Italiane ogni anno riceve migliaia di lettere: per il 2018 è previsto il record assoluto con circa 200 mila lettere sul territorio italiano. La risposta di Babbo Natale può essere richiesta collegandosi al sito www.lapostadibabbonatale.posteitaliane.it