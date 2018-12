Natale 2018, le Luci d'Artista di Pescara finiscono sul portale PiratinViaggio

Le Luci d'Artista di Pescara e Chieti come spunto per visitare l'Abruzzo nel periodo natalizio. Le luminarie artistiche della nostra città e del capoluogo teatino sono protagoniste di un articolo pubblicato sul noto portale di viaggi PiratinViaggio, fra i leader a livello europeo per il settore dei viaggi sul web.

Sulla versione italiana, infatti, si consiglia di visitare la nostra città per le luci artistiche lungo le strade del centro che sicuramente lasceranno a bocca aperta grandi e piccini:

Vie illuminate per le feste che lasciano sbalorditi adulti e bambini, accompagnandoli in un paesaggio mozzafiato di animali a dimensioni naturali. Negozi scintillanti con le ultime tendenze, ristoranti per i palati più ricercati e tanti locali per brindisi sfavillanti. Pescara, città all’avanguardia, e Chieti, magica custode delle più antiche tradizioni, sono in grado di catturare i visitatori in un tour sorprendente

L'importante vetrina non è sfuggita all'assessore Cuzzi, che ha postato sul suo profilo Facebook l'articolo in questione.

L'articolo su PiratinViaggio: https://www.piratinviaggio.it/travel-magazine/le-luci-dartista-illuminano-pescara-e-chieti-due-mete-sfavillanti-per-le-feste-natalizie_15577?fbclid=IwAR11_YZgb9ffiBxVPKWKJcQX_NL4ia7SSEd-mRpq1Ts-dP0lKOyS3t6Li94