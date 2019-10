Nastro Rosa 2019 della Lilt: ancora due giorni per prenotare le visite gratuite

Quarantadue donne visitate gratuitamente grazie alla "Carovana della salute"; altre 82 già prenotate e soprattutto la possibilità di prenotarsi fino a domani mercoledì 16 ottobre per un consulto specialistico gratuito negli ambulatori dell'ospedale di Pescara. IL professor Marco Lombardo, coordinatore della Lilt Abruzzo ha diffuso i primi numeri del bilancio della campagna che nel fine settimana ha interessato anche la nostra città, in merito alla prevenzione del tumore al seno.

Sarà ancora possibile prenotarsi ai numeri 328.0235511 oppure 393.8159916, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 ha fatto sapere il professor Lombardo, aggiungendo che in piazza si sono viste mamme, nonne ma anche tante figlie e nipoti ad indicare come il tema della prevenzione interessi molto le giovani donne, un fatto molto positivo in quanto la lotta ai tumori deve iniziare sempre prima quando un tumore è ancora piccolo e facilmente eliminabile senza gravi conseguenze.

“Sabato abbiamo chiuso la prima giornata del Nastro Rosa con 42 visite in piazza e 82 prenotazioni. Le visite partiranno appena avremo chiuso i telefoni e continueremo sino a quando non avremo smaltito tutta la lista d’attesa”

Ricordiamo che per la "Carovana della Salute" diverse associazioni sono scese in piazza a Pescara con i propri stand e gazebo per fornire consulti e visite mediche ai cittadini in modo gratuito. La campagna della Lilt "Nastro Rosa" come ogni anno andrà avanti per tutto il mese di ottobre.