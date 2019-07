Naiadi, salta la riapertura estiva: scattano i rimborsi per gli utenti

Rinviata per ora la riapertura al pubblico delle Naiadi, a causa dell'ondata di maltempo del 10 luglio che ha provocato danni al sistema termo idraulico. Lo ha fatto sapere il direttore generale Nazzareno Di Matteo, specificando che si sta lavorando per riuscire almeno a riaprire la piscina olimpionica per agosto. Inizialmente la riapertura era prevista per il 15 luglio. Il via libera arriverà solo quando ci saranno tutte le garanzie e certificazioni in termini di sicurezza, e gli utenti che avevano già acquistato gli abbonamenti saranno rimborsati in attesa di conoscere una data certa di riapertura.

Inoltre, il gestore ha chiesto un incontro con la Regione per analizzare l'impegno di spesa che l'ente intende mettere in campo per sostenere la struttura, in vista dei nuovi lavori e della riapertura di tutto l'impianto prevista per settembre: