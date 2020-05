Le Naiadi tornano alla normalità dopo il lockdown: il cronoprogramma della riapertura

Tutto pronto per la graduale ripresa delle attività sportive nel centro Le Naiadi di Pescara. Dopo la firma del decreto del Governo in cui sono indicate modalità, regole e date per la ripresa dei centri sportivi, nella struttura è stata eseguita la sanificazione da Covid19 e lunedì 25 maggio riaprirà l'ufficio informazioni che chiarirà ogni riferimento sulle modalità di rientro nella struttura e sul ripristino degli abbonamenti.

Dal 1 giugno ripartono le attività di fitness in acqua e in palestra oltre agli allenamenti delle squadre agonistiche, mentre dall'8 giugno via libera e scuola nuoto adulti e bambini. Il direttore generale Nazzareno Di Matteo sottolinea come il lavoro sia intenso ed incessante per mettere in sicurezza l'impianto:

Oltre all'olimpionica, metteremo a disposizione la piscina 25x16 e tutte le palestre, incluso la sala pesi. Approfitteremo del grande spazio esterno per organizzare attività all'aperto. Nei prossimi giorni comunicheremo all'utenza le modalità di ingresso, permanenza e uscita e tutte le precauzioni che dovranno essere rispettate per il bene e la prevenzione comune.

Nella settimana in arrivo saranno completate le opere di sanificazione per gli ambienti dove saranno praticate le attività, con una graduale nuova normalità che riuscirà nel tempo a garantire il ripristino di tutto l'impianto.