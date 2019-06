Ufficializzato il giorno di riapertura de "Le Naiadi" con un torneo internazionale

Deciso il giorno di riapertura del complesso sportivo "Le Naiadi" di Pescara.

Lo storico impianto cittadino riaprirà i battenti con un torneo internazionale di pallanuoto giovanile in programma dal 30 giugno al 3 luglio.

Poi la cerimonia ufficiale invece ci sarà giovedì 11 luglio alle ore 19 con riapertura della vasca da 50 metri.

Al torneo parteciperanno 60 squadre e 400 atleti di Italia, Francia e Spagna. E il 15 settembre riapertura totale della struttura, incluse attività fitness.

Questo quanto detto all'Ansa da Nazzareno Di Matteo, direttore generale de Le Naiadi:

"Si guarda avanti e grazie alla sinergia fra la nuova gestione, da me rappresentata, la Regione Abruzzo e l'Aca, che ha contribuito a riempire le piscine, abbiamo potuto garantire l'appuntamento in calendario. Noi vogliamo una struttura vicina e al servizio della città, della regione e di tutti gli sportivi. Le Naiadi hanno bisogno di amore, passione e rilancio e sotto questo aspetto stiamo facendo il massimo per garantire il rilancio di una struttura che deve essere un fiore all'occhiello per l'Abruzzo e l'Italia. Stiamo programmando la nuova stagione. Per quanto riguarda gli ex dipendenti, c'è la volontà di prenderne inizialmente cinque; con i colloqui per tecnici e istruttori stiamo andando avanti. Per gli altri ex dipendenti siamo ben disposti, ma ci dovrà essere il licenziamento collettivo, altrimenti non sarà possibile procedere con le assunzioni. Su questo - ha concluso Di Matteo - siamo al lavoro con i sindacati".