Naiadi, ufficializzata la data di riapertura al pubblico ed il programma delle attività

Ufficializzata la data di riapertura delle Naiadi. Il 30 settembre prossimo la struttura riaprirà ufficialmente al pubblico, con la ripartenza dei corsi e di tutte le attività sportive. Lo ha fatto sapere il direttore generare Di matteo della Pinguino Nuoto e dell'Ati, la compartecipata di società sportive che si occuperà della gestione dell'impianto.

In realtà il 23 settembre partiranno già le attività della pallanuoto che per esigenze agonistiche devono iniziare subito gli allenamenti nel Pala Pallanuoto e prima dell'apertura ufficiale ci sarà un week end dal 26 al 29 settembre di open days, dove scoprire tutti i corsi a disposizione ed avere informazioni:

Domenica 29, in particolare, è in programma l’evento “Naiadi 2020 Academy”, quando saranno messi alla prova i giovani atleti da parte delle società sportive che metteranno a disposizione borse sportive per un valore di oltre 5 mila euro per i ragazzi meritevoli e con un potenziale sportivo interessante.

Di Matteo ha dichiarato:

Stiamo invertendo la rotta rispetto alle gestioni passate per riconquistare la credibilità che meritano Le Naiadi una sfida ardua ma non impossibile grazie all’instancabile lavoro di tutti. Ora la buona risposta degli utenti che in questi mesi ci hanno fatto sentire la loro vicinanza, sarà decisiva per il futuro della struttura. Inoltre, abbiamo chiuso gli accordi per la riapertura del bar e del negozio sportivo che saranno gestiti da due simboli del territorio: La Corte e Fernando sport

Sul fronte occupazionale, inizialmente saranno assunti i dipendenti funzionale alla fase di ripartenza, mantenendo l'impegno morale con gli ex lavoratori come concordato con i sindacati, per il riassorbimento graduale delle altre figure professionali.