Naiadi, consegnate le chiavi al nuovo gestore: riapertura entro la fine di giugno

Consegnate ufficialmente le chiavi delle Naiadi al nuovo gestore che si occuperà di riaprire e rimettere in moto tutte le attività della struttura sportiva di Pescara. Questa mattina l'assessore regionale Liris ha consegnato le chiavi al gruppo d'imprese Pinguino Nuoto S.S.D., Società Pescara Nuoto e Pallanuoto S.S.D., l’ASD Club Aquatico Pescara e Gollum Climbing Academy sottolineando come l'impegno preso sia stato rispettato, nonostante le grandi difficoltà e la situazione particolarmente critica in cui versava la struttura che è chiusa ormai da oltre due mesi.

Oggi abbiamo un nuovo gestore motivato ed entusiasta, che ha potuto contare sulle professionalità dell’ufficio patrimonio per la soluzione di problemi di carattere strutturale, oltre a quelle messe in campo dall'assessorato al Turismo per aspetti riguardanti la gestione. Per fine giugno ci saranno ottime probabilità di riconsegnare alla città di Pescara e all'intero Abruzzo una struttura di grande valenza sportiva e sociale

Il 1 luglio infatti già potrebbe tenersi il primo evento agonistico, con il direttore del raggruppamento d'imprese DI Matteo che ha ringraziato la Regione per il lavoro svolti in tempi brevi. Dal 1 luglio dovrebbe riaprire la piscina all'aperto, per poi a seguire le altre strutture.