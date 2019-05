Le Naiadi, aggiudicazione definitiva alla Pinguino Nuoto: a breve la riapertura

Tempi brevi per la riapertura delle Naiadi. L'assessore regionale Febbo infatti ha annunciato l'aggiudicazione definitiva della gestione, per un anno, alla società Pinguino Nuoto. Alla società è stata data l'autorizzazione per avviare in via d'urgenza il servizio nelle more della stipula del contratto definitivo che avverrà solo dopo gli accertamenti di legge. In definitiva, fa sapere Febbo, le Naiadi potrebbero riaprire fra qualche giorno, dunque in anticipo rispetto ai tempi previsti.

L'assessore ha aggiunto:

"I lavori che avevamo promesso per riavviare gli impianti sono partiti e sono in fase di conclusione in coincidenza dell'aggiudicazione definitiva. Anzi, il collega Guido Liris, che ringrazio per la fattiva collaborazione, mi ha comunicato che sono stati predisposti ulteriori lavori migliorativi per un impegno finanziario di 40 mila euro"

Individuate inoltre le possibili cause dei guasti, dovute alla mancanza nel tempo di manutenzione e l'utilizzo improprio di alcuni impianti termici ed elettrici.