Mutua Abruzzese Salute dona defibrillatore alla Misericordia di Montesilvano

Durante l’assemblea dell’Abruzzese Salute Mutua del Credito Cooperativo, tenutasi stamattina a Cappelle sul Tavo, è stato donato un defibrillatore alla Misericordia di Montesilvano.

“Sono commosso per il successo che ha avuto la manifestazione e per i progetti sociali che sono stati lanciati”, ha detto il presidente Michele Borgia. “La Mutua Abruzzese Salute si adopera attivamente per il bene del territorio e siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e dei progetti futuri. Ammontano a oltre 100mila euro le prestazioni a favore degli iscritti della Mutua, sotto forma di attività di prevenzione, rimborsi sulle visite sanitarie, diarie su ricoveri ospedalieri, sussidi alle famiglie, viaggi di studio, e siamo pronti a fare di più. La Mutua è un’associazione di promozione sociale e come tale vuole avvicinare sempre più persone ai propri servizi”.