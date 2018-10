Musica ed intrattenimento nei mercati rionali: arriva il "Pescara Market Vibes"

Rendere il mercato rionale ed i mercati coperti due luoghi di aggregazione e divertimento, oltre che poli commerciali per l'acquisto di alimenti e prodotti. E' questa l'idea dietro il progetto "Pescara Market Vibes" dell'amministrazione comunale che animerà l'appuntamento del lunedì in via Pepe e el due strutture di via dei Bastioni e Piazza Muzii.

Dj set ed artisti locali si esibiranno dalle 9 alle 13. Ad illustrae i dettagli l'assessore Cuzzi:

"Si parte da uno dei mercati rionali più grandi del Centro-sud quello di Via Pepe Zona Stadio, ma proseguiremo poi con altri appuntamenti fino a Natale nei vari quartieri dove si svolgono i mercati rionali e il progetto verrà esteso anche ai due mercati coperti quello di Porta Nuova in via dei Bastioni e quello di Piazza Muzii, già aperto a eventi musicali e altre contaminazioni culturali. Il progetto considera i mercati non solo come dei grandi centri commerciali naturali, ma anche come òluoghi di aggregazione e di incontro, inoltre daremo a tanti talenti della nostra città la possibilità di esprimere attraverso la musica all’interno di un grande contesto che possiamo definire come un grande palco naturale, che così diventerà anche luogo d’incontro e di scambio culturale tra le generazioni"

Tutti gli spettacoli e le esibizioni saranno filmate e postate sui social network con l'obiettivo di attirare i giovani che spesso non conoscono i mercati della città. L'appuntamento previsto per oggi 29 ottobre al mercato rionale di via Pepe è stato rimandato per maltempo alla prossima settimana.