Con un doppio evento riaprono i musei Cascella e delle Genti D'Abruzzo di Pescara

Nonostante i limiti imposti per il Coronavirus, riaprono al pubblico i due musei cittadini Cascella e delle Genti D'Abruzzo. Sono cinque le date fisse ed inoltre vi è la disponibilità di apertura su prenotazione. La fondazione Genti D'Abruzzo ha organizzato un cartellone di eventi estivi, nelle due strutture, con percorsi integrati con immagini e contenuti online.

Giovedì 9 luglio due eventi animeranno rispettivamente i musei: alle 18,30 al museo Cascella, un progetto di lettura teatrale realizzato in collaborazione con il Florian Metateatro dal titolo "Il Tempo delle Nuvole- Michele Cascella dallo Stabilimento Cromolitografico di Basilio a Pacific Grove". Si tratta di una lettuera teatrale di una drammaturgia di Giulia Basel ispirata all'autobiografia di Michele Cascella "Forza zio Mec" con Umberto Marchesani e la stessa Basel, che ha curato la regia e le musiche preparate da Tony Lioci. Un evento che dimostra il legame fra il Florian e il Museo Cascella avviato ormai da tempo. La performance sarà replicata alle 19,30 sempre su prenotazione.

La direttrice della fondazione Lizza evidenzia come la situazione sia particolare, con dodici persone al massimo disponibili per ogni replica con i visitatori che saranno uniti dalle parole in un momento molto emozionante. Gli spettacoli si terranno nel cortile esterno del museo, ed all'interno in caso di pioggia. Per prenotazioni telefonare ai numeri 0854224087 o 3939350933. Il costo del biglietto per lo spettacolo con visita del Museo Cascella è di 10 euro; con l'aggiunta di 2euro sarà possibile visitare nella stessa serata anche il Museo delle Genti, data la vicinanza fisica delle due strutture nel centro storico della città.

Alle 20 invece, sempre giovedì 9 luglio, al museo delle Genti si potrà visionare la mostra fotografica di Paolo Dell'Elce "Vite Minori" con l'artista intervistato dalla giornalista Giada Ciarcelluti.

Dopo la data del 9 i musei torneranno ad essere aperti, con eventi, dalle 18 alle 22 dei giorni 23 luglio, 6 e 27 agosto, 10 settembre (tutti giovedì). Per l'evento dello spettacolo al Cascella il costo è di 10 euro, con 2 euro in più si potrà visitare nella stessa serata anche il museo delle Genti. Obbligatori l'uso della mascherina per i visitatori e la distanza di almeno un metro.