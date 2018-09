Multe al semaforo di Auchan: il Tribunale dà ragione al Comune

Multe confermate, e tribunale di Chieti che dà ragione al Comune di San Giovanni Teatino. Il giudice infatti ha accolto il ricorso presentato dall'amministrazione comunale contro l'annullamento imposto dal Giudice di Pace di due multe comminate ad un automobilista in transito nei pressi del semaforo di Auchan, zona Aeroporto.

Le multe erano state comminate grazie all'impianto Photored che scatta foto in tempo reale ed avevano immortalato il conducente che proseguiva la marcia nonostante la luce fosse già rossa ( e non gialla ) posizionandosi anche nella corsia preferenziale sbagliata.

Inoltre, non sussiste secondo il giudice la variabile della taratura del dispositivo, in quanto posizionato appena un mese prima della sanzione. Soddisfatta l'amministrazione comunale con il sindaco Marinucci che sottolinea come l'installazione dei dispositivi di controllo fotografici ai semafori non abbia uno scopo puramente punitivo, ma di giusta segnalazione delle violazioni del codice della Strada.