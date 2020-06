Multe a raffica e rimozioni di veicoli al mercato del lunedì in via Pepe e via Elettra [FOTO]

Multe a raffica e diverse rimozioni con carro attrezzi nella zona dello stadio, questa mattina a Pescara. A segnalarlo il presidente Donato Fioriti dell'associazione dei consumatori Contribuenti Abruzzo in occasione del mercato rionale di questa mattina in cui l'attività è tornata a pieno regime dopo il lockdown e dopo le prime settimane di riapertura parziale del mese di maggio.

Secondo Fioriti, il posizionamento delle bancarelle in particolare in via Elettra, avrebbe ingannato diversi automobilisti anche in via Pepe ed i vigili di fronte ai cartelli di divieto, hanno multato diversi residenti e cittadini.

Abbiamo ricevuto le lamentele di residenti e commercianti vista l’inflessibilità della polizia municipale nel sanzionare i malcapitati automobilisti. Alcuni di loro, come Antonio Cremonese, nostro dirigente e già responsabile commercio Cisal, hanno provato a fare da mediatori, senza fortuna Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il presidente ha così lanciato un appello a polizia municipale ed amministrazione comunale di effettuare maggiore comunicazione delle modifiche, soprattutto per i residenti di via Elettra, da trent'anni mai toccati dalla presenza di bancarelle soprattutto in questa facile difficile per tutti, e per questo di annullare le contravvenzioni odierne a residenti, commercianti ed automobilisti.