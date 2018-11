Terminal bus da Tiburtina ad Anagnina, il Comune di Roma blocca lo spostamento

Una mozione, votata all'unanimità dal consiglio comunale di Roma, mantiene alla stazione Tiburtina il terminal bus nel quale arrivano tutti gli autobus che partono da Pescara.

Dunque sembra evitato lo spostamento allo scalo dell'Anagnina previsto da settembre del prossimo anno che tanto preoccupaa tutti i pendolari abruzzesi.

Soddisfatto il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini:

«Vince una ragionevolezza indotta da una poderosa mobilitazione istituzionale che è stata trasversale. Bene per Pescara e l’Abruzzo che vedono così tutelati i propri pendolari e utenti del servizio. Sconcerta come, ancora una volta, scelte così importanti e determinanti per la comunità vengano prese con una grande approssimazione, tanto a livello governativo quanto agli altri livelli istituzionali. Vince anche la mobilitazione netta che ha fatto sentire forte e chiara una contrarietà inevitabile per far valere i diritti dei cittadini».