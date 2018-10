Sentenza discarica di Bussi, Forum H2O: «Motivazioni della Cassazione sprone per continuare a lottare»

«Disastro di Bussi, motivazioni della Cassazione sprone per continuare a lottare».

Così il Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua in merito alla sentenza emessa lo scorso 28 settembre relativamente alla mega discarica di rifiuti tossici di Bussi sul Tirino: «Trovano conferma le intuizioni investigative del compianto comandante Conti e tutti gli interventi dei cittadini sulla gravissima contaminazione di terreni e acqua».

Questo quanto si legge in una nota del Forum H2O:

«La lettura delle motivazioni della sentenza della Cassazione sul disastro di Bussi e sull'avvelenamento dell'acqua sono un ulteriore sprone per andare avanti verso la bonifica. Seppur con l'amaro in bocca per l'avvenuta prescrizione e per una legislazione che dovrebbe a nostro avviso essere più stringente sulle questioni ambientali, questa sentenza conferma in gran parte l'impianto originale dato agli inquirenti nel 2007. È un ulteriore riconoscimento, quindi, per le intuizioni investigative del compianto comandante Conti e per la lotta dei cittadini per la qualità dell'acqua in Val Pescara. Una sentenza che, a parte il calcolo dei termini per la prescrizione e alcune assoluzioni con formula piena, conferma pienamente la ricostruzione della Corte di Appello relativa alla gravissima situazione sul campo per il disastro ambientale e per l'acqua e anche il fatto che c'erano leggi già dagli anni '30 poste a tutela dell'ambiente e del territorio. Avevamo detto di aspettare le motivazioni della Cassazione ai fini di un eventuale procedimento civile. Ci sono anche passaggi molto interessanti sulle attività di bonifica e sulle azioni di rimedio che dovevano essere implementate da tempo; a nostro avviso vanno approfonditi e valorizzati nelle diverse sedi. Insomma, si continua a lottare per la bonifica della val Pescara».