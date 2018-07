Morte Sergio Marchionne: il ricordo del sindaco Alessandrini

Anche il sindaco di Pescara Alessandrini si unisce al cordoglio per la morte di Sergio Marchionne, ex numero uno di FCA scomparso oggi a Zurigo.

“Mi unisco al cordoglio per la scomparsa di Sergio Marchionne, rappresentando alla famiglia la vicinanza anche dell’Amministrazione comunale di Pescara e della Città, perché perdiamo tutti un uomo di grande valore.Perdiamo prima di tutto un talento della nostra terra, che, forte delle proprie origini e della tenacia che ci contraddistingue come abruzzesi, ha saputo riportare in alto la forza del modello italiano nel mondo. La sua è stata senza dubbio una carriera straordinaria. Fuori dall’ordinario è anche la sua morte, improvvisa e prematura, accompagnata dal dolore e lo sconcerto di quanti, con lui, hanno condiviso difficoltà e traguardi, personali e professionali”