Se n'è andato Roberto Gervaso, amico dell'Abruzzo: "Adoro il Montepulciano"

Se n'è andato Roberto Gervaso, amico dell'Abruzzo. Nel gennaio 2008, infatti, il noto giornalista, saggista e scrittore fu insignito dell’Ordine della Minerva all’università D’Annunzio e, in quell’occasione, intervistato da Stanislao Liberatore per Radio Delta 1 esternò tutto il suo amore per la nostra regione:

"Adoro il Montepulciano d'Abruzzo, prodotto a Bolognano da Marcello Zaccagnini - disse - è un vino che offre, al mio palato, una gioia infinita".

Gervaso è morto ieri, all'ospedale di Milano, dopo una lunga malattia. Autore, tra l'altro, di celebri volumi divulgativi sulla storia d'Italia firmati con Indro Montanelli, era nato a Roma il 9 luglio 1937 e tra un mese avrebbe compiuto 83 anni.