Morto Piero Terracina, uno degli ultimi sopravvissuti alla Shoah: il cordoglio di Masci

Morto Piero Terracina, uno degli ultimi sopravvissuti alla Shoah.

Terracina è scomparso a Roma all'età di 91 anni.

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha espresso il suo cordoglio a nome dell'intera amministrazione comunale e della cittadinanza.

Queste le parole del primo cittadino:

"La nostra affettuosa vicinanza va ai famigliari di Piero Terracina e alle comunità ebraiche nella Capitale e nel resto del Paese. Nonostante la sua tragica esperienza personale, Piero Terracina (1928-2019) è stato molto di più di un sopravvissuto di Auschwitz, ha condotto una vita esemplare che ha ricostruito giorno per giorno non seminando mai odio ma educando alla tolleranza e al rispetto della dignità umana. Per questo per la sua forza immensa, per lo slancio costante con cui ha sempre manifestato la speranza del bene, oggi dobbiamo ricordarlo e continuare la sua azione per la pace e la tolleranza. La peggiore degenerazione dell'umanità, che così pesantemente ha dovuto subire e pagare sulla propria pelle, non ha mai soffocato la sua voce e neppure gli insegnamenti che restano a monito delle generazioni alle quali Piero Terracina ha lasciato un messaggio che non va e che non andrà disperso".