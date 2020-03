VIDEO | Risultato positivo al Covid-19 l'uomo di Pianella morto nell'ospedale di Pescara, le parole del sindaco Marinelli

Era residente a Pianella l'uomo di 68 anni morto improvvisamente nell'ospedale di Pescara ieri, martedì 10 marzo.

A rivelarlo è stato il sindaco Sandro Marinelli dopo essere stato avvisato dalla Protezione Civile regionale nella tarda serata di ieri.

L'uomo, come spiega il primo cittadino, era già affetto da altre patologie, ma è risultato positivo al tampone per il Covid-19 (Coronavirus) dopo il decesso.

Al momento sono stati avvisati tutti i familiari per i quali è scattato l'isolamento domiciliare fiduciario a scopo cautelativo. Ma non ha mai fatto rientro a Pianella essendo stato ricoverato in diversi ospedali prima del decesso avvenuto ieri nel nosocomio pescarese. «La raccomandazione principale», ricorda il sindaco, «è di restare in casa. Sono 2 settimane nelle quali dobbiamo prestare massima attenzione».

Nel frattempo, il bilancio aggiornato a questa mattina, mercoledì 11 marzo, indica 75 casi di positività al Coronavirus con 9 persone ricoverate in terapia intensiva.