Spoltore, è morto il maresciallo dell'aeronautica e pioniere del cinema sotto le stelle Francesco Morelli [FOTO]

Spoltore piange la morte del maresciallo Francesco Morelli, morto all'età di 104 anni. Lo ha reso noto il sindaco di Spoltore Di Lorito che ricorda come Morelli fosse molto legato alla cittadina ed agli spoltoresi, partecipando spesso alle cerimonie pubbliche come lo scorso 4 novembre indossando la sua divisa dell'aeronautica, che lo aveva visto partecipare alla seconda guerra mondiale come armiere.

Catturato dagli inglesi, dopo la prigionia andò a lavorare a Milano, Bari e Pescara ed ha abitato a Spoltore fino al 1995. Non si era sposato, ed alla morte della madre si è trasferito a Montesilvano dal fratello Franco. Ottenuta la pensione giovanissimo, negli anni '50, aveva deciso di unire la sua passione per il cinema con quella per l'aria aperta: divenne imprenditore, assieme ai genitori, avviando una serie di cinema sotto le stelle.

Il primo fu proprio a Pescara, in via Muzii dove c'era la macchina di proiezione mentre il telone in via Regina Elena. Anche a Spoltore allestì un cinema all'aperto in piazza D'Albenzio, iniziativa che propose anche a Collecorvino e Loreto. Questa mattina i funerali con l'ultimo saluto nella chiesa di San Panfilo. A Spoltore Morelli possedeva ancora dei terreni. A rendergli omaggio oltre al sindaco di Spoltore, il vice sindaco di Montesilvano Paolo Cilli, tanti rappresentanti della associazioni delle forze armate e dell'associazione combattenti e reduci. Di Lorito:

