Mondo della medicina in lutto, addio al noto cardiologo Francesco Paolo Gasparini. Il professionista, ricordato per la competenza professionale ma anche per umanità e onestà, è morto nella sua casa di Pescara a 91 anni.

Lascia la moglie Giovanna Feragalli, figlia del noto radiologo Luigi, e quattro figli:

Alberto (cardiologo all'ospedale di Pescara)

Luigi (ingegnere)

Cesare (medico oculista)

Enrico (dj e imprenditore)

Il dottor Gasparini lascia anche le nipoti Sabina, Valeria, Lavinia, Francesca, Maria Sofia e Lucrezia. Quest'ultima è medico all'ospedale di Chieti. Le esequie si sono tenute a Moscufo, nella chiesa di Santa Maria del Lago. Proprio a Moscufo, nel 1889, era stata avviata la tradizione medica di famiglia con il nonno materno Vincenzo Mariotti.