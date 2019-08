Morte Nadia Toffa, gli ambientalisti: "Sempre dalla parte dei cittadini abruzzesi"

Anche gli ambientalisti abruzzesi piangono la scomparsa a 40 anni di Nadia Toffa, celebre giornalista e conduttrice del programma "Le Iene" di Mediaset, e che più volte si era occupata di tematiche ambientalisti della nostra regione. La Toffa in particolare aveva realizzato servizi sui laboratori nel Gran Sasso, sull'inquinamento di Bussi e l'elettrodotto Villanova - Gissi. Sempre in prima fila per accertare la verità dei fatti, gli ambientalisti ricordano il suo rapporto diretto alla ricerca di documenti e carte per tutelare la salute dei cittadini:

Entusiasmo, abnegazione, ironia. La vogliamo ricordare come una persona rigorosa ed è soprattutto per questo che ci siamo sentiti subito sulla stessa lunghezza d'onda. Lei e i suoi collaboratori leggevano. Voleva i documenti. Le pubblicazioni scientifiche che dimostravano le criticità. Non ci ha mai fatto sconti. Ci tartassava letteralmente, noi che facciamo della lettura delle carte la base del nostro impegno.

Per questo Nadia non era amata dai conformisti perché con il suo lavoro e con la sua passione sapeva spiazzare chi è privo, per opportunismo o per quieto vivere, di curiosità. Non vogliamo dire che tutto è andato bene. È stata attaccata ferocemente o giudicata in maniera insensata e superficiale da chi ti mette in immaginari fronti del no senza avere la conoscenza dei fatti quando invece si è alla ricerca della giustizia. Da chi si era ben guardato di approfondire, di scavare, di apprendere. Da chi non ha la schiena dritta.