Morte Ettore Spalletti, il cordoglio del sindaco Masci e del Pd abruzzese

Cordoglio e dolore da parte del sindaco Masci e del Pd abruzzese per la morte, avvenuta venerdì 11 ottobre, di Ettore Spalletti, pittore e scultore di fama internazionale, spirato nella sua abitazione di Spoltore. Il primo cittadino pescarese ha evidenziato come Spalletti abbia sempre mantenuto una grande vicinanza alle sue radici abruzzesi e pescaresi:

Ha svelato l’amore per ricerca cromatica ispirata all’arte concettuale e all’incontro tra colore e architettura che lo hanno reso celebre in tutto il mondo rendendolo un riferimento unico per le giovani generazioni. Ha dato lustro internazionale alla nostra terra e per questo ogni pescarese non potrà non essergli grato e ricordarlo nella maniera più sentita. L’amministrazione comunale di Pescara si stringe intorno ai familiari del maestro con i profondi sentimenti di cordoglio