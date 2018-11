Morte Anna Rita Rossini, il ricordo del sindaco Alessandrini

Anche il sindaco Alessandrini si unisce al cordoglio della Cna e delle moltissime persone che piangono la scomparsa di Anna Rita Rossini, scrittrice ed imprenditrice scomparsa ieri all'età di 50 anni per una grave malattia. Il primo cittadino la ricorda come una donna piena di energia:

"Sono molto dispiaciuto della prematura scomparsa di Anna Rita Rossini. La città perde una forza sempre disponibile a diventare motore di iniziative nel sociale e per la parità di genere, argomento che l’ha impegnata fra le altre cose che seguiva e curava.

Ha combattuto con fermezza e coraggio contro una malattia feroce, che non le ha dato tregua, fino all’ultimo, prendendole la vita a un passo dal suo 50esimo compleanno, ma che non è riuscita a spegnere l’interesse per le cose e le persone della sua città, che con questo saluto mi sento di rappresentare nel manifestare cordoglio e vicinanza al marito e a tutti i suoi famigliari”