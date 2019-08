Addio alla "iena" Nadia Toffa, era l'amica dell'Abruzzo

A soli 40 anni è morta Nadia Toffa, storica conduttrice e inviata de Le Iene che purtroppo ha perso la sua battaglia contro il cancro. In poco più di un anno e mezzo, la malattia (scoperta nel dicembre 2017) se l'è portata via. L'annuncio è stato dato su Facebook dalla stessa trasmissione Mediaset.

La giornalista era stata più volte nella nostra regione raccontandone le criticità, comprese quelle che riguardavano il Pescarese: è il caso, ad esempio, dell'acqua inquinata dalla discarica di Bussi, servizio per il quale aveva realizzato nel 2015 un'intervista al professor Fausto Croce dell'università d'Annunzio.

Ma la Toffa si era occupata del nostro territorio anche nel 2016 parlando dell'elettrodotto Villanova-Gissi. In quell'occasione, come sarebbe poi accaduto un anno dopo con il presunto esperimento nucleare nel Gran Sasso, aveva avuto un battibecco con l'allora governatore Luciano D'Alfonso. Aveva inoltre interpellato Augusto De Sanctis del Forum H2O sul potenziale rischio di un sisma causato dallo stoccaggio di gas.

Non solo: la Toffa intervistò pure Maurizio Brucchi, quando quest'ultimo era sindaco di Teramo, sulla sicurezza sismica delle scuole. Oggi Brucchi la ricorda così:

"Non ce l’ha fatta e mi dispiace per lei, per i suoi cari, per tutti noi perché ci metteva sempre la faccia nel cercare di mettere a nudo le verità, per la battaglia che ha combattuto contro una malattia che colpisce tante donne e che purtroppo, qualche volta, vince. Ti ricorderò sempre con un sorriso, come quel giorno che entrasti determinata nella mia stanza di sindaco... Riposa in pace, Nadia".