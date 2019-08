Cgil Pescara in lutto, è morta Emilia Di Nicola

A 62 anni è morta a Roma, dopo una breve malattia, Emilia Di Nicola, storica sindacalista della Cgil, già segretaria della Camera del Lavoro di Pescara. Era attualmente nella segreteria della Lega Spi della Cgil di Pescara ed era stata eletta nel Direttivo nazionale della Cgil e nella Assemblea nazionale Spi. Emilia Di Nicola era andata in pensione qualche anno fa ma era rimasta attiva e presente fino all'ultimo, garantendo sempre il suo contributo.

Domani mattina (6 agosto) verrà allestita la camera ardente nella sede della Cgil di Pescara, in via Croce 108, per darle l'ultimo saluto.

Ecco come l'Anpi Pescara ricorda Emilia Di Nicola: