Montone a spasso per San Silvestro: recuperato ed identificato dalla Polizia Municipale

Intervento insolito questa mattina per gli agenti del Nucleo Ambiente della Polizia Municipale di Pescara, intervenuti a San Silvestro per il recupero di un montone.

L'animale era fuggito dalla stala del suo proprietario, e quando gli agenti sono arrivati sul posto dopo aver ricevuto diverse segnalazioni lo hanno notato in un appezzamento di terreno dove lo hanno bloccato ed identificato grazie al microchip. La stalla si trovava in via De Lollis. Il proprietario è stato multato come previsto dalla normativa vigente.

Il commento dell'assessore Teodoro: