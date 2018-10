Montesilvano, a Villa Carmine un nuovo centro anziani

Il Comune di Montesilvano è alla ricerca di un immobile di circa 100/150 metri quadri in grado di ospitare un centro sociale per anziani nel quartiere Villa Carmine. Le zone più indicata sono quelle al confine con Cappelle sul Tavo, il lungofiume, via Fosso Foreste e il tratto pianeggiante di via Togliatti.

La caratteristica principale è che sia al piano terra o comunque accessibile comodamente. Sarà poi premura del proprietario delle mura rendere i locali adattabili per le esigenze d'uso. Il contratto di locazione avrà una durata garantita di almeno sei anni. Per partecipare all'avviso pubblico si ha tempo fino al 31 ottobre. Le candidature vanno indirizzate a: Comune di Montesilvano - settore Amministrativo