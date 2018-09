Montesilvano, incubo senza fine in via Lazio: ancora rifiuti abbandonati in strada

L'inciviltà è sorda alle continue denunce e agli inviti della pubblica amministrazione a rispettare le regole. Da un po' di tempo, in via Lazio, pare abbiano preso la cattiva abitudine di abbandonare selvaggiamente ogni cosa per strada. Scatoloni pieni di rifiuti di ogni genere, materassi, mobili, residui di potature e addirittura un carrello per la spesa. Ci si domanda se questi cittadini indegni di vivere in un centro abitato facciano tutto questo per pigrizia o per menefreghismo. Resta il fatto che la foto è esplicativa. E non merita ulteriori commenti.