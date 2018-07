Montesilvano: l'Azienda Speciale offre il servizio di trasporto a Caramanico Terme

Dal 27 agosto all'8 settembre un pullman utilizzato dall'Azienda Speciale accompagnerà i richiedenti a Caramanico Terme per scopi terapeutici. Il 6 agosto è il termine ultimo per presentare domanda di adesione al servizio. Gli anziani bisognosi di cure termali saranno accompagnati e trasportati da mezzi messi a disposizione dal Comune di Montesilvano. Per partecipare è necessario aver compiuto 60 anni o dimostrare di essere affetto da invalidità che impedisce di svolgere attività lavorativa.

Possono usufruirne solo i residenti nel comune di Montesilvano che devono allegare anche un'autocertificazione attestante la situazione economica del proprio nucleo familiare e la prescrizione medica sul tipo di cure climatiche e/o termali. Il costo del servizio è di € 70 per l'intero turno bisettimanale, da versare tramite conto corrente al 48913966 con la seguente causale: "Trasporto per Cure termali 2018. I posti disponibili sono soltanto 50. Ulteriori informazioni si possono richiedere all'ufficio dell'Azienda Speciale a Palazzo Baldoni.