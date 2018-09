Montesilvano: sos per salvare le tartarughe nel Parco della Libertà

Salvare la colonia di tartarughe attualmente ospitate nel Parco della Libertà di Montesilvano, gestito dal Dog Village. Scende in campo anche il comune assieme all'associazione Nuova Saline che ha illustrato la situazione all'assessore Comardi, annunciando lo stanziamento di una piccola somma sufficiente a risolvere il problema. Le tartatughe infatti si trovano in una situazione critica in quanto sia la fauna che la flora di cui si nutrono è sparita dal laghetto presente nel parco, e dunque potrebbero sconfinare oltre il Parco arrivando al fiume Saline in cerca di cibo. L'idea è di creare un'ansa nel laghetto dove contenere gli esemplari con delle reti metalliche di misura adeguata. L'associazione ha già realizzato una zattera dove le tartarughe possono posizionarsi per favorire la digestione una volta uscite dall'acqua.

Gianluca Milillo, presidente della Nuova Saline: