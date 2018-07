Montesilvano: sequestri e sgomberi in spiaggia e sul lungofiume

Operazione congiunta della Polizia Municipale e Capitaneria di Porto per contrastare l'abusivismo commerciale. Presa di mira la zona dei Grandi Alberghi, con il sequestro di sei carretti e un ombrellone, utilizzati da ambulanti non autorizzati per la vendita di costumi e accessori d'abbigliamento, oltre ad un altro mezzo progettato per il trasporto e il commercio di granite.

Il provvedimento coercitivo riguarda quasi 6000 pezzi tra costumi da bagno, bandane, vestiti, bigiotteria, borse, orologi, fermacapelli, collane, ventagli, cappelli, occhiali e ricaricatori portatili per batterie. Inoltre, nella zona del lungofiume Saline, è stato rimosso un accampamento allestito da una coppia che si è poi allontanata, lasciando sul posto rifiuti di ogni tipo. L'area è stata bonificata dalla ditta Formula Ambiente.