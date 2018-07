Montesilvano, clamorosa novità: arriva il senso unico sul lungomare?

Viale Aldo Moro, ovvero il lungo tracciato stradale che costeggia la spiaggia, potrebbe essere riservato ad un unico senso di marcia. Le modifiche alla viabilità sul lungomare non sono in ogni caso attuabili nell'immediato. C'è da confrontarsi con le città confinanti per ragionare attentamente e valutare la reale fattibilità. Al momento è soltanto un'idea, presa in seria considerazione come valido rimedio al problema parcheggi che sarà oggetto dei lavori per la predisposizione del Piano Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile.

Altra soluzione, da adottare esclusivamente in estate, sarebbe quella di rendere la strada Parco disponibile per le auto in sosta, ma al tempo stesso si andrebbe a privare la città di un percorso ciclopedonale che rientra nei piani di governo cittadino, basato sulla sostenibilità ambientale. Da un lato dunque c'è la volontà di agevolare l'uso della bicicletta e spingere cittadini e forestieri a spostarsi senza ricorrere necessariamente alle auto, ma occorre anche che la città sia munita di parcheggi sufficienti al flusso di veicoli che transitano soprattutto durante la stagione delle vacanze.