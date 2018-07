A Montesilvano torna 'Radio Mare'. Ma alla gente piace o no?

A Montesilvano il tormentone dell'estate non è una canzone dai ritmi latini, ma i ripetuti cicli di trasmissioni in filodiffusione che vengono diffuse quotidianamente da Radio Mare lungo tutto il tratto costiero cittadino. Sono passati soltanto pochi giorni dalla riattivazione del servizio di pubblica utilità e già fioccano copiose le lamentele di turisti e residenti, infastiditi dai futili messaggi e dai troppi spot pubblicitari che vengono proposti a più riprese.

Sui social sono in tanti a manifestare il proprio disappunto e c'è chi ha intenzione di raccogliere firme per far spegnere definitivamente gli altoparlanti. E dire che l'attuale amministrazione comunale ha investito parecchie migliaia di euro per ripristinare l'impianto sonoro (si parla di 40.000 euro) che è stato installato sui nuovi pali dell'illuminazione stradale. Al di là della programmazione, giudicata negativamente dalla maggior parte dei bagnanti, a far discutere è il metodo di concessione, che sarebbe stato attribuito senza un regolare bando di assegnazione.

Alcuni consiglieri comunali di opposizione vogliono vederci chiaro e sono intenzionati a dare battaglia e a indagare sul sistema di fatturazione e sulla destinazione finale degli introiti ricavati dalle sponsorizzazioni e dagli annunci a pagamento. Una questione che il capogruppo di "Forza Montesilvano" Enea D'Alonzo intende esporre nella prossima seduta del consiglio:

"Ho provato a chiedere delucidazioni, ma ho ricevuto solo risposte evasive e poco trasparenti. Sia ben chiaro, nessuno discute sull'importanza del servizio, fondato negli anni '70 dall'Azienda di Soggiorno, ma sulla sua reale utilità. Impostato in questo modo, Radio Mare consente all'attuale gestore di promuovere iniziative di suo interesse, a scapito della giusta e corretta informazione. Chi sostiene i costi di manutenzione e dove finiscono i soldi delle pubblicità? Ma soprattutto con quale criterio è stato affidato questo strumento fondamentale per la divulgazione di messaggi riguardanti le condizioni meteo, i bambini smarriti, le ordinanze e le iniziative comunali?".

Dubbi e domande legittime alle quali gli amministratori della città devono dare risposte immediate.