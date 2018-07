Montesilvano, è polemica per un post su Facebook | Il Comune: "E' un fake"

L'uso distorto dei social ha fatto infuriare il Vice Sindaco Ottavio De Martiniis che attraverso un comunicato ha espresso tutto il suo disappunto per la diffusione di una notizia falsa e diffamante apparsa su un profilo Facebook di una cittadina di Montesilvano. Il fatto in questione si riferisce a un post, diventato virale sul web, dove si accusa il Comune di non essersi adoperato per aiutare un signore in difficoltà economica, immortalato sulle scale del sottopasso ferroviario con un cartello riportante una richiesta di aiuto. In realtà, stando alle legittime affermazioni dell'esponente politico, si tratta di una persona già conosciuta ai servizi sociali che ha ricevuto sostegno e comprensione in diverse occasioni.

Il vicesindaco: