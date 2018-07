Montesilvano: al Pala Dean Martin saranno collocati gli uffici turistici del comune

Lo staff del comune che gestisce il Pala Dean Martin dovrà occuparsi anche dell'informazione turistica, con il trasferimento delle sedi competenti nei nuovi locali al piano terra della struttura. Lo ha stabilito l'assessore al turismo Ernesto De Vincentiis che con questa soluzione aggregativa intende efficientare al meglio le varie componenti connesse.

Nei nuovi uffici troverà sede anche l'info point dello Iat, concentrando in un unica struttura le varie forme di assistenza turistica e congressuale. Prossimanente sarà attivato anche un sito e una pagina Facebook aggiornati in tempo reale. La posizione strategica offre poi i suoi vantaggi in termini di ricettività. Nel frattempo verrà allestito un info point provvisorio con il coinvolgimento degli studenti dell'istituto Alessandrini che avranno così una concreta opportunità di mettere in pratica tutto ciò che hanno appreso nel corso dell’anno scolastico.