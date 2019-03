Montesilvano, "strage" di oleandri lungo la Strada Parco: è polemica

Una "strage" di oleandri lungo la strada parco a Montesilvano. La denuncia arriva dal "Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio Onlus" che parla di un taglio indiscriminati di alberi, un "saccheggio" di centinaia di arbusti tagliati raso terra, senza alcun criterio estetico per delle piante che erano in ottime condizioni di salute.

Il taglio sarebbe stato eseguiti per evitare l'eccessiva crescita degli arbusti che erano diventati ricettacolo per rtopi ed immondizia, una motivazione giudicata dall'associazione assurda in quanto sarebbe bastato curarne periodicamente la manutenzione:

Come associazione critichiamo totalmente questo metodo di gestire le siepi ornamentali che non appartiene alle pratiche del buon giardinaggio. Si tratta di lavori che rovinano il patrimonio collettivo, abbruttiscono il paesaggio, creano degrado e soprattutto distruggono i fondamentali servizi ecosistemici delle siepi cittadine. Esse svolgono il ruolo di corridoi ecologici per la biodiversità e sono importanti barriere anti-rumore. Le siepi sempreverdi, come nel caso dell’Oleandro, creano delle fitte barriere in grado di sottrarre grandi quantità di particolato atmosferico estremamente nocivo per la nostra salute. La corretta gestione delle siepi ornamentali va fatta migliorando le piante, rispettando la loro naturale forma ad arbusto e eseguendo potature magistrali che devono valorizzare l’aspetto estetico e fitosanitario.

Per il "Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio Onlus" si tratta di un'operazione che rovina il paesaggio ambientale con ripercussioni anche sul valore degli immobilii e dell'intero paesaggio urbano, peggiorando la salubrità dell'ambiente.