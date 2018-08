Montesilvano: un nuovo campo di calcio regolamentare in via Senna

Non resterà un'incompiuta il progetto di riqualificazione del campo sportivo di via Senna a Montesilvano. E' stato infatti avviato il bando di gara per assegnare i lavori di riqualificazione dell'Antistadio. Lo ha fatto sapere l'assessore Cozzi, ricordando che il primo progetto fu della giunta Di Mattia nel novembre 2012.

Il progetto però rimase bloccato ed ora l'attuale amministrazione ha ripreso le carte sbloccando l'iter che porterà ad una riqualificazione totale della struttura, che potrà ospitare partite ufficiali di Prima e Seconda Categoria.

Il primo lotto prevede la realizzazione della base in terra su cui verrà installato il manto in erba sintetica. Il nuovo campo da calcio si affiancherà così ai due esistenti in via Foscolo e nello Stadio di via Senna. Le opere riguarderanno la rimozione della recinzione esistente, dell’impianto di illuminazione del campo e dello spostamento dei sostegni per l’illuminazione pubblica; la realizzazione di un sistema drenante del campo, di blocchi di fondazione per la recinzione di irrigazione e illuminazione e di una nuova recinzione tra l’area e lo stadio. I lavori per un importo complessivo di 220.000 euro, avranno una durata di 60 giorni.