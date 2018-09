Montesilvano, in arrivo nuovi alloggi popolari: finisce un'altra incompiuta

Nuovi alloggi popolari saranno presto a disposizione dei cittadini di Montesilvano. Lo ha fatto sapere il vicesindaco Cozzi, illustrando il progetto di completamento degli alloggi di via Salieri, i cui lavori erano fermi da anni e che rischiava di diventare l'ennesima incompiuta.

Grazie allo stanziamento di 99 mila euro, ora saranno realizzate le rifiniture esterne, gli ascensori e gli spazi comuni.

"Per il progetto di via Salieri, del valore di 1 milione e 400 mila euro circa, il Comune investì circa 200.000 euro, mentre la parte restante era a carico della Regione. La posa della prima pietra risale al 2011. Il progetto originario prevedeva la realizzazione dell'opera in via Spagnuolo, area a gestione del PUE 500. La forte pendenza del terreno individuato e la inesistenza di alcuni requisiti necessari su quell'area, per la realizzazione di alloggi PEEP, portarono ad individuare un terreno differente, ossia l'area di via Salieri, con un aumento del costo del progetto di circa 357.000 euro." Cozzi ha poi fatto sapere che appena saranno completati i bandi e disponibili le relative certificazioni, si procederà al bando per la graduatoria di assegnazioni degli alloggi.